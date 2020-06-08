Антитеррористические учения в Черном море провела СБУ

Антитеррористический центр Службы безопасности Украины провел масштабные антидиверсионные тактико-специальные учения в Черном море.
Антитеррористические учения проходили в акваториях Одесской и Николаевской областей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, бойцы украинской спецслужбы учились отбивать захваченные "диверсантами" грузовые судна, одно из которых по легенде двигалось к Николаевскому порту для совершения теракта.
Также, спецназовцы отбивали проникновения вооруженных "террористов" на территорию Одесского порта. У "террористов" были заложники из руководящего состава порта.