Снова пытались подкупить главу Фонда госимущества

Сегодня, 9 июля, правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Украины.

Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Лицо задержали сразу после предоставления первого транша в 200 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в январе этого года главе ФГИ предлагали 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Тогда правоохранители задержали 3 человек во время передачи первого транша в размере 50 тысяч долларов.