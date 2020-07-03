Мэр Сеула оставил предсмертную записку

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку.

Она была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы.

Об этом сообщает Associated Press.

В записке также содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Отметим, вчера тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого была информация, что он пропал без вести.

Пак Вон Сун был мэром столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

Также Пак Вон Суна рассматривали одним из претендентов на пост президента страны на выборах 2022 года.