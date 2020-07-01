 

В 2020 году объем денежных переводов заробитчан в Украину сократился больше чем на 200 миллионов долларов

События Сегодня, 14:4245
В 2020 году объем денежных переводов заробитчан в Украину сократился больше чем на 200 миллионов долларов

В 2020 году объем денежных переводов заробитчан в Украину сократился больше чем на 200 миллионов долларов (21%).

Значительно снижаться он стал с началом пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные НБУ.

Так, за пять месяцев текущего года заробитчане перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.

В январе и феврале неформальные поступления были на уровне $480 млн, в марте - $349, апреле - $296, а в мае - $226 млн. При этом в мае прошлого года объем таких переводов составил $488 млн. Всего в мае 2020 года переводы заробитчан в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле.

В годовом измерении объем денежных переводов сократился почти на 21% ($210 млн). 

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