В пятницу, 9 июля, возле Киевского местного и областного сборного пункта собрались родители абитуриентов, которых незаконно удерживают в сборном пункте.

Наталья Хропачевская рассказала "Стране", что ее сын Игорь поступает на магистратуру, но из-за того, что пока нет результатов ВНО, его призвали. По ее словам, справку об экзамене в университете смогут предоставить не ранее 5 августа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили. "Мой сын хочет учиться, надеюсь, что его отпустят", - сказала Наталья, мама одного из абитуриентов. "Он писал заявление на отсрочку, но ему отказали", - добавила она.

Также по словам родителей, одно парня уже отпустили. "После всей шумихи в СМИ одного из удерживаемых отпустили", - рассказала Наталья.

Мать 20-летного Дениса Заховавко рассказала, что ее сын учился в колледже, но когда пришел выписываться в венкомат, его обязали пройти медкомиссию. Она добавила, что, скорее всего, врачи его не осматривали "как полагается", так как у Дениса имеются проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, его удерживают в военкомате. Мама сообщила, что сын связался с ней и рассказал, что в сборный пункт приедет кто-то из Офиса президента с проверкой.

Некоторые родители плачут там же.

Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас. С апреля-июня эти мероприятия сдвинулись на май-июль 2020 года.

Из-за карантина в этом году сдвинулись сроки как вступительной, так и призывной кампаний. Таким образом, вузы начнут рассматривать документы и проводить зачисление абитуриентов с августа, а до этого момента каждый выпускник школы считается потенциальным призывником. Из-за этого 18-летним абитуриентам начали массово приходить повестки. "Страна" разбиралась, как можно получить отсрочку.



