В суд на Россию из-за катастрофы MH17 подают Нидерланды

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
Такое решение приняло правительство Нидерландов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников является и остается высшим приоритетом правительства.
"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - заявил он.
Об этом шаге также проинформирован Совет Безопасности ООН.