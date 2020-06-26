Против возвращения полного карантина выступила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19.

Однако в организации не исключают такую необходимость в некоторых странах, если не отслеживать вспышки болезни.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы и многие ученые говорили, что как только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - сообщил он.

При этом он отметил, что ВОЗ беспокоят крупные кластеры заболевания, когда происходят вспышки и быстрые передачи вируса, которые могут вызвать новые очаги.

"Так мы сможем избежать второй волны заболевания и возвращения к жесткому карантину", - заключил Райан.