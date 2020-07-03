На превращение Собора Святой Софии в мечеть отреагировали в Европе

Власти Кипра, Греции и Австрии осудили решение Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.

МИД Австрии назвал такое решение "шагом в сторону от Европы".

Об этом сообщают МИД Австрии, МИД Кипра, Ekathimerini и ЮНЕСКО.

"Мы глубоко сожалеем из-за сегодняшнего решения Турции превратить Айя-София в мечеть и не можем этого понять! Ликвидация статуса музея, открытого для всех культур и религий, это еще один шаг в сторону от Европы!", - отметил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

В свою очередь, Кипр осудил действия Турции по изменению статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Глава МИД призвал Анкару соблюдать международные обязательства.

"Кипр является жертвой, с турецкого вторжения 1974 года и последующей оккупации части его территории, турецкой организованной политики уничтожения и разграбления памятников религиозного и культурного наследия", - отметил министр Никос Христодулидис.

По его словам, растущее вопиющее нарушение Турцией ее международных обязательств проявляется в решении изменить статус Святой Софии, объекта всемирного наследия, символа православной веры.

"Кипр решительно осуждает действия Турции в отношении Святой Софии в его усилиях отвлечь внимание внутри страны, и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства", - отметил глава МИД.

В то же время, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что решение турецких властей превратить Айя-Софию в мечеть является вызовом всему цивилизованному миру.

Она отметила, что никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции.

"Однако Собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Константинополе, является памятником всего человечества независимо от религиозных убеждений. Национализм, проявленный президентом Эрдоганом, не является правильным советником, отбрасывая страну на шесть веков назад", - заявила глава Минкульта.

На превращение Айя-Софии в мечеть также отреагировали в ЮНЕСКО. В Организации глубоко сожалеют о решении турецких властей, однако призывают к сохранению универсальной ценности всемирного наследия.

"ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог для того, чтобы предотвратить любые пагубные последствия для ценности этого исключительного наследия", - говорится в сообщении.