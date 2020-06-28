Кибератаку на российскую "фабрику троллей" подтвердил Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований", также именуемое "фабрикой троллей".
Среди прочего, как утверждают американские политики, эта организация вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который ранее на этой неделе провел интервью с американским главой государства.
На вопрос, совершили ли американские службы кибератаку по российской "фабрике троллей", Трамп ответил: "правильно".
Трамп заявляет, что давая распоряжение о кибератаке, он действовал на основе информации, которую ему предоставили о вмешательстве России в американские выборы.
"Послушайте, мы остановили это", - сказал американский лидер.