Штормовое предупреждение на сегодня объявили в Украине

В Украине 11 июля ожидается осложнение погодных условий.

В западных областях ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый);

12 июля на территории страны пройдут значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Желтый уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Оранжевый - означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.