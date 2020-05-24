Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ по делу МН17

Нидерланды раздумывают над тем, чтобы привлечь другие страны к процессу против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в деле сбитого пассажирского самолета рейса МН17.

10 июля был инициирован межгосударственный спор и подан иск.

Об этом сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает "Укринформ".

В частности, к судебному процессу могут быть привлечены государства, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

“Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность присоединения других государств к этому процессу. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета”, - подчеркнул Ченцов.

По его словам, целесообразность присоединения Украины к инициированному делу будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела “Украина против РФ” в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

Пассажирский Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все люди на борту - 283 пассажира и 15 членов экипажа