 

В массовые столкновения с полицией переросли протесты в Сербии

События Сегодня, 10:110
В массовые столкновения с полицией переросли протесты в Сербии

В Сербии четвертый день подряд проходят антиправительственные демонстрации.

В Белграде произошли стычки между демонстрантами и полицией.

Об этом сообщает издание N1

Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и файера. Полиция сначала не реагировала на эти действия и защищалась щитами. Но в конечном счете выпустила слезоточивый газ и начала разгон демонстрантов. Несколько человек арестовали.

Однако группы наиболее агрессивных демонстрантов-националистов, которые бежали от полиции, перегруппировались дальше от полиции, и начались новые атаки. Также сообщается о минимум двух случаях нападений на журналистов.

Массовые акции проходят несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек.

Беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне вспышки COVID-19. Наиболее радикально настроенные протестующие попытались взять штурмом парламент страны, и им это удалось. Для подавления протестов правоохранители использовали слезоточивый газ.

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Теги: news, новости, Украина, Протесты, Сербия, 7dniv, 7dnivinfo  
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