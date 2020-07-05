Илон Маск написал фамилию советского ученого на украинском и русском языках

Илон Маск, основатель компании Space Х, пообщался с семьей советского ученого Сергея Королева, запустившего Юрия Гагарина в космос и сделавшего много для развития авиации и космических технологий в ХХ веке.

Маск отметил, что Королев был одним из лучших.

О разговоре американский изобретатель написал на своей странице в Twitter.

"Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", - написал бизнесмен.

После этого Маск написал фамилию Королева украинском и русском языках - Корольов и Королёв.

Напомним, что Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире, который тогда принадлежал к Волынской губернии Российской империи, долго жил в Киеве, техническим наукам стал обучаться в Москве, где потом и работал главным конструктором ОКБ-1.