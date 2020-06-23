Массовое ДТП с грузовиком произошло во Львовской области

Во Львовской области 10 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

В результате аварии один человек погиб, еще трое - пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла в пятницу, 10 июля, около 12:00 вблизи села Чишки Пустомытовского района. В частности, столкнулись грузовик Renault, автомобили Dodge и Mersedes-Benz, а также бетономешалка DAF.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mersedes-Benz и травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализированы в "Клиническую больницу скорой медицинской помощи", водитель автомобиля "Dodge" и бетономешалки "DAF" от госпитализации отказались", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что погибшего водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью спецсредств.