Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением почти 4400 человек

По состоянию на утро, 11 июля, в аннексированном Крыму в связи с распространением коронавируса под наблюдением находятся 4397 человек.

За сутки на полуострове зафиксировали 24 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемое "правительство Крыма".

Так, под динамическим наблюдением дома находится 3251 человек, в стационарах находятся 352 человека, изолированно в обсерваторах - 794 человека. В целом на аннексированном полуострове под наблюдением медиков находятся 4397 человек.

С начала пандемии, по данным российской оккупационной "власти" в Крыму выявлено 855 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 177 человек, выписано с выздоровлением - 647 человек.

Как сообщалось, за сутки 10 июля в Крыму зарегистрировали 24 случая коронавирусной инфекции COVID-19.