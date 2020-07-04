 

Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий

События Сегодня, 17:0544
Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал сроки выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Работы будут завершены до 20 июля, но при определенных условиях.

Об этом сообщает Офис президента Украины

По словам Криклия, затонувший танкер уберут с одесского пляжа в запланированные сроки при условии ясной погоды и отсутствия волн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, Танкер, Delfi, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Лаборатории для проверки на COVID-19 установят в двух аэропортах Украины
Лаборатории для проверки на COVID-19 установят в двух аэропортах Украины
Сегодня, 16:46
Затонувший в Одессе танкер потребовал убрать Зеленский
Затонувший в Одессе танкер потребовал убрать Зеленский
4-июл-2020, 22:20
Многокилометровая пробка растянулась на въезде в Одессу
Многокилометровая пробка растянулась на въезде в Одессу
27-июн-2020, 16:14
Утечка топлива из затонувшего танкера снова произошла в Одессе
Утечка топлива из затонувшего танкера снова произошла в Одессе
21-июн-2020, 18:47
На предложение открыть метро 25 мая отреагировал Криклий
На предложение открыть метро 25 мая отреагировал Криклий
14-мая-2020, 11:39

Последние новости

17:07
Экономика
Рекордный показатель импорта газа из ЕС нарастила Украина
17:05
События
Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий
16:46
События
Лаборатории для проверки на COVID-19 установят в двух аэропортах Украины
15:25
События
Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением почти 4400 человек
15:14
События
Из простоя выходят Шахты "ДТЭК Добропольеуголь"
15:07
События
Массовое ДТП с грузовиком произошло во Львовской области
13:38
События
О повышении уровня воды в реках предупредили спасатели
13:29
События
Правила въезда для украинцев ужесточила Хорватия
12:48
События
В воздушное пространство над Донбассом зашел российский самолет
10:39
События
В Минэнерго отчитались о погашении задолженности перед шахтерами
10:36
События
Илон Маск написал фамилию советского ученого на украинском и русском языках
10:18
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.07 (состоянием на 09:00)
10:14
События
Против запрета импорта электроэнергии на уровне закона выступают в Раде
10:11
События
В массовые столкновения с полицией переросли протесты в Сербии
10:07
События
Нидерланды планируют привлечь другие страны к суду против РФ по делу МН17
10:04
События
Штормовое предупреждение на сегодня объявили в Украине
10:02
События
Кибератаку на российскую "фабрику троллей" подтвердил Трамп
08:00
События
Как коронавирус влияет на курильщиков объяснили в ВОЗ
06:00
Политика
Лишить вузы финансирования из-за "радикального воспитания" молодежи хочет Трамп
04:00
Политика
Ряд соглашений ко встрече с президентом Беларуси готовят у Зеленского

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.07 (состоянием на 09:00)2949
Вандалы снова отличились на железной дороге. "Укрзализныця" опубликовала кадры, как девушка-вандал буквально по частям разносит вагон поезда.1308
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.07 (состоянием на 09:00)878
На возможность проведения нормандского саммита в августе ответили в РФ380
Нардеп Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новую часть записей телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко367
Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина356
Лавров заявил что Украина отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей по Донбассу313

Досуг

Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
Вчера, 21:3792
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Ученные определи, что человек находится в спящем состоянии около трети жизни. В это время происходят рост, восстановление утраченных за день сил, даже выздоровление. Естественно, что правильно подобранное постельное белье должно быть безупречного качества
Вчера, 12:16186
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламная кампания Google AdWords: настраивайте объявления эффективно! Узнайте о ключевых особенностях рекламы в Google и типах целей, которые можно поставить.
9-июл-2020, 18:36337
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями.
9-июл-2020, 18:35117
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
9-июл-2020, 14:56240
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
На что обращать внимание при выборе АВД. Обзор популярных автомоек.
9-июл-2020, 14:52119

События

Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий
Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий
Работы планируют завершить к 20 июля
Сегодня, 17:0546
Лаборатории для проверки на COVID-19 установят в двух аэропортах Украины
Лаборатории для проверки на COVID-19 установят в двух аэропортах Украины
Лаборатории установят в Киеве и Львове
Сегодня, 16:4645
Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением почти 4400 человек
Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением почти 4400 человек
В обсерваторы изолировали почти 800 человек
Сегодня, 15:2567
Из простоя выходят Шахты "ДТЭК Добропольеуголь"
Из простоя выходят Шахты "ДТЭК Добропольеуголь"
Уголь будет реализовываться по цене импортного паритета
Сегодня, 15:1448
Массовое ДТП с грузовиком произошло во Львовской области
Массовое ДТП с грузовиком произошло во Львовской области
В аварии погиб один человек, еще трое - травмированы
Сегодня, 15:0767
О повышении уровня воды в реках предупредили спасатели
О повышении уровня воды в реках предупредили спасатели
Ожидается подъем уровней воды до 0,7 метра
Сегодня, 13:38102
7 Днів