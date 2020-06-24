 

О риске быть задержанными в Китае США предупредили американцев

События Сегодня, 18:5366
О риске быть задержанными в Китае США предупредили американцев

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая.

Американцев могут задержать за критику китайского правительства.

Об этом сообщает американское информационное агентство Reuters

Так, американцев могут задержать без доступа к консульским службам США и информации об их предполагаемом преступлении. Американцам грозят длительные допросы и удержания по причинам, связанным с государственной безопасностью.

Такое предупреждение в американском Госдепе выпустили на фоне двустороннего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Накануне США и Китай обменялись визовыми санкциями в отношении должностных лиц.

До этого подобное предупреждение опубликовало правительство Австралии, но в Пекине его назвали "абсолютно бессмысленным и дезинформационным".

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Теги: news, новости, Украина, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo  
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