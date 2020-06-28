 

Конная полиция ищет в парках Киева нарушителей карантина

События Сегодня, 19:5751
Конная полиция ищет в парках Киева нарушителей карантина

Патрульная полиция начала патрулирование лесопарковых зон Киева в поиске нарушителей карантина. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

"Недавно начался сезон конного патрулирования парковых и лесопарковых зон столицы. В связи с карантином нынешний сезон патрулирования начался несколько позже обычного. С момента ослабления карантинных мероприятий все больше людей стали посещать места отдыха, поэтому было принято решение усилить там патрулирование с помощью конного подразделения", - указано в сообщении. 

Сотрудники столичной кавалерии в режиме патрулирования обследуют территорию парков и обеспечивают на ней публичный порядок и безопасность, а также реагируют на вызовы граждан.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Полиция, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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