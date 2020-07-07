Арестовали трех подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения троим подозреваемым в совершении нападения на автомобиль "Укрпочты".

Четвертому фигуранту меру пресечения изберут до конца суток.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Так, трех вероятных нападавших заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранителям удалось найти похищенные из почтового автомобиля деньги, а также пистолет охранника, который украли злоумышленники.

Кроме того, сейчас полиция разыскивает пятого фигуранта дела, который помогал непосредственным нападавшим.

"Его личность установили и у него нет шансов скрыться от правосудия, как и у его сообщников", - подчеркнул он.