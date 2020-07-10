На критику относительно изменения статуса собора Святой Софии ответил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на критику Евросоюза и ряда государств относительно превращения собора Святой Софии в мечеть.

Эрдоган подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии.

"Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - подчеркнул президент Турции.