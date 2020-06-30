Временно запретить похороны и свадьбы могут в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани предложил из-за распространения в стране коронавируса временно запретить проведение массовых мероприятий.

Под запрет могут попасть похороны и свадебные церемонии.

Об этом сообщает Radio Farda.

Рухани также призвал приостановить экзамены в высшие учебные заведения. В то же время, правительство считает нецелесообразным возвращение к активной фазе карантина.

Сообщается, что полиция Тегерана после заявления правительства закрыла свадебные и похоронные салоны.

Иран входит в десятку стран по количеству заражений коронавирусом. С начала эпидемии в стране зафиксировано более 255 тысяч заболевших. Количество умерших превышает 12 тысяч.