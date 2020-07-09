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Пожары в Луганской области продолжаются

По состоянию на 12 июля в Луганской области не осталось открытого огня в очагах лесных пожаров.

Тлеет лесная подстилка и древесина в отдельных очагах возгорания.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"По состоянию на 7:00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств). Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", - говорится в сообщении.

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