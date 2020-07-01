100 населенных пунктов в трех областях обесточены из-за непогоды

В результате непогоды без света остались 100 населенных пунктов в трех западных областях.

Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что причиной обесточивания стало осложнение погодным условий. Из-за сильных дождей и шквальных ветров сработала система защиты линий электропередач.

"По состоянию на 7:00, 12 июля, обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровенская - 29 и Закарпатская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.