7 областей в Украине не готовы к ослаблению карантина

В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области.

Об этом сообщили в Минздраве.

Список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут: