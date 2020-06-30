7 областей в Украине не готовы к ослаблению карантина

В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области.
Об этом сообщили в Минздраве.
Список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.
Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черниговская область.