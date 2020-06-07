 

Китайский вирусолог сбежала в США, чтобы рассказать правду о действиях Пекина

События Сегодня, 12:1945
Китайский вирусолог сбежала в США, чтобы рассказать правду о действиях Пекина

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила, что сбежала из Китая в США затем, что хочет рассказать миру правду о том, как китайские власти вели себя в самом начале распространения болезни - в декабре 2019 года.

Врач считает, что власти знали о коронавирусе намного раньше, чем сообщили о болезни миру.

Об этом она рассказала в интервью американскому телеканалу Fox News.

Ли-Мэн Янь вылетела в США 28 апреля, заранее подготовив план побега. Сама она считает, что ей угрожает опасность. Когда она вылетала в США, она осознавала, что ее могут посадить в тюрьму или сделать "исчезнувшей".

Врач рассказала, что была одной из первых ученых, которые занялись изучением случаев, похожих на SARS-CoV-2. По словам вирусолога, официальные эксперты игнорировали результаты ее исследований, которые могли бы в дальнейшем спасти много жизней.

Коллега ученого из Центра по контролю и профилактике заболеваний 31 декабря сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако научный руководитель "только кивнул", когда услышал эту информацию от Ли-Мэн Янь. 

Однако представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации. Там отметили, что Ли-Мэн Янь никогда не работала напрямую на эту организацию. А в посольстве Китая в США заявили, что власти оперативно отреагировали на вспышку.

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Теги: news, Новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавиру, Китай  
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