 

Из-за коронавируса в этом году могут отменить Сорочинскую ярмарку

События Сегодня, 17:4723
Из-за коронавируса в этом году могут отменить Сорочинскую ярмарку

Из-за распространения коронавируса открытие традиционной Сорочинской ярмарки в Полтавской области может представлять угрозу здоровью местных жителей.

Поэтому областное управление торговли хочет отменить культовое мероприятие.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"Не могу сказать  будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое  видение - проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона", - отметил он.

Лунин подчеркнул, что в Полтавском регионе нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому и есть определенные риски.

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