Пьяный "свободовец" в Николаеве выстрелил себе в голову резиновой пулей из травматического пистолета

Госпитализированный днем ранее николаевский активист и представитель партии "Свободы" Демид Губский мог выстрелить себе в голову резиновой пулей случайно, поскольку до этого употреблял спиртные напитки с женой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, где употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, муж разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - говорится в сообщении.

В ходе обыска квартиры, утверждают правоохранители, было обнаружено сразу несколько единиц оружия.

"Во время осмотра места происшествия, в квартире потерпевшего обнаружены помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобуру к пистолету. По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину. Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство - пистолет травматического действия. Но не мог законно получить на него разрешение. Однако, пистолет каким-то образом получил", - говорится в тексте сообщения.











