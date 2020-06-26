Новая вспышка коронавируса произошла в общежитии Киева

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса.

Заражение подтвердили у пятерых студентов.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Там уточнили, что все инфицированные - иностранные студенты. Двоих госпитализировали в больницу, местоположение еще троих больных неизвестно.

Специалисты эпидслужб установили личности 13 человек, с которыми в последнее время контактировали зараженные. Шестерых найти пока не могут, остальных должны поместить в больницы по месту обслуживания.

На данный момент в общежитии проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, вход в здание запрещен.

Отметим, в Киеве 8 общежитий КНУТД. Половина из них находится на ул. Бойчука в Печерском районе столицы.