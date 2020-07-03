Одесский активист Сергей Стерненко заявил об остановке производства в отношении третьего нападения на него.

Поиск организаторов, посредников и заказчика нападения также не происходит, утверждает активист.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как рассказал Стерненко, он получил уведомление от следователя, что производство в отношении третьего нападения на него остановили.

Активист пояснил, что формальным основанием для этого стало объявление в розыск одного из исполнителей - Александра Исайкула, которому инкриминируют хулиганство. Исайкул, по словам Стерненко, сбежал из Украины еще в марте 2019 года.

Стерненко добавил, что в мае обращался к прокурору с просьбой предотвратить остановку дела, но получил отказ.