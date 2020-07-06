 

С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео

События Сегодня, 20:3166
С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео

Под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль "Mercedes" столкнулся с "Hyundai". В результате аварии погибли три человека.

Об этом в воскресенье, 12 июля, информирует страница "Киев оперативный" в Facebook.

По предварительной информации, все погибшие в аварии были пассажирами Hyundai, пострадавшие из автомобиля "Mercedes" госпитализированы. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель "Mercedes" на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Также известно, что люди чуть было не устроили самосуд над предположительным виновником аварии, однако они решили не идти на конфликт.

Видео

С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео

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