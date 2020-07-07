Рекордное суточное количество случаев COVID-19 в мире зафиксировала ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля, зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев коронавируса в мире с начала пандемии.

За последние 24 часа в мире зарегистрировали более 230 тысяч больных COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с ежедневным отчетом ВОЗ, за минувшие сутки в мире зафиксировали 230 370 новых случаев коронавируса, что на 2 тысячи превышает показатели, зарегистрированные организацией 10 июля. При этом смертность остается на уровне около 5 тысяч случаев в день.

Наибольший рост случаев коронавируса зафиксирован в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Общее количество случаев коронавируса в мире приближается к 13 миллионам.