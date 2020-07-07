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События Вчера, 23:0872
Увеличить объемы добычи нефти планируют страны ОПЕК+

Некоторые страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) предлагают уменьшить сокращение объемов нефтедобычи в августе этого года.

Это предложение связывают с восстановлением спроса на нефтепродукты до уровня, который был перед пандемией.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg

По данным издания, 15 июля стран ОПЕК+ соберутся на онлайн-конференцию, чтобы решить, сохранить объемы добычи нефти на уровне 9,6 млн баррелей в сутки, или постепенно уменьшать сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, в апреле 2019 года страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение нефтедобычи. Сокращение объемов добычи нефти было связано с кризисом, который спровоцировала пандемия коронавируса. Из-за кризиса в мире резко сократился спрос на нефтепродукты, а цена на нефть упала до минусовых показателей.

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Теги: news, новости, Украина, Нефть, ОПЕК, 7dniv, 7dnivinfo  
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