Увеличить объемы добычи нефти планируют страны ОПЕК+

Некоторые страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) предлагают уменьшить сокращение объемов нефтедобычи в августе этого года.

Это предложение связывают с восстановлением спроса на нефтепродукты до уровня, который был перед пандемией.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

По данным издания, 15 июля стран ОПЕК+ соберутся на онлайн-конференцию, чтобы решить, сохранить объемы добычи нефти на уровне 9,6 млн баррелей в сутки, или постепенно уменьшать сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, в апреле 2019 года страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение нефтедобычи. Сокращение объемов добычи нефти было связано с кризисом, который спровоцировала пандемия коронавируса. Из-за кризиса в мире резко сократился спрос на нефтепродукты, а цена на нефть упала до минусовых показателей.