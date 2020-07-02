Боевые действия вспыхнули на границе Азербайджана и Армении

Днем 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия.

Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло бои на этом направлении. Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. При этом, о потерях со своей стороны Армения не сообщает.