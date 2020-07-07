 

Уже 70 человек стали жертвами наводнений в Японии

События Сегодня, 09:3952
Уже 70 человек стали жертвами наводнений в Японии

Жертвами наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями, стали 70 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек.

Об этом сообщает Синьхуа. 

Отмечается, что дожди привели к разливам рек, горных обвалов и обрушения зданий во многих районах страны.

Поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, сотрудников пожарной службы и сил самообороны Японии, продолжают поиск пропавших.

По оценкам правительственных источников, в результате сильных дождей оказались затопленными 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.

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Теги: news, новости, Украина, Наводнение, Япония, 7dniv, 7dnivinfo  
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