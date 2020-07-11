На решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии отреагировал Папа Франциск

Папа Римский Франциск прокомментировал решение Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть.​

Понтифик выразил сожаление в связи с таким решением Анкары.

Об этом он заявил в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане, сообщает Vatican News.

"Мыслями я в Стамбуле. Думаю о Святой Софии, и я очень опечален", - сказал Папа Франциск.

Напомним, Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.