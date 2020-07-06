О новом обстреле со стороны Азербайджана заявили в Армении

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана в вечером 12 июля вновь открыли огонь по позициям армянской армии на границе.

Обстрел велся из минометов и танков.

Об этом в Facebook написала Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Обстрел ведется из 82-миллиметровых минометов и танков из того же направления (из Товузской области, - ред.)", - отметила она.

По словам Степанян, потерь среди армянских военных нет.

Также она отметила, что Вооруженные силы Армении не ведут огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов.

"Только инженерная инфраструктура и технические средства ВС Азербайджана являются объектами нападения", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении.