В Германии мужчина с луком отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу

В воскресенье, 12 июля, на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии 31-летний мужчина, вооруженный пистолетом, луком и стрелами, отобрал служебное оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу.

Об этом необычном инциденте сообщает Baden Online.

Инцидент случился в городе Оппенау. Там в полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине в лесной хижине. На место прибыли правоохранители. Когда они зашли в хижину, выяснилось, что мужчина вооружен. Он вытащил пистолет и направил его на офицеров. Он призвал их убрать свое служебное оружие, что они и сделали, "чтобы предотвратить худшие вещи".

После этого вооруженный до зубов мужчина скрылся в лесу, и сейчас идут его масштабные поиски. К ним привлечены более 100 сотрудников полиции, несколько патрульных машин и три полицейских вертолета.