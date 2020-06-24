Возможность досрочных выборов в Раду оценили у Зеленского

Сразу после демарша, устроенного "Слугой народа" во время голосования за программу действий правительства в политических кругах прошел слух о возможных досрочных выборов Верховной рады.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию отметил, не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, считая его "явно работоспособным".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тень перевыборов: есть ли у Зеленского большинство в Верховной раде".

"Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем 4-5 месяцев назад. Но это же нормально. А вот следующий состав парламента вполне может оказаться куда более конфликтным, мелкофрагментированным и шантажным. Так или иначе, базовых политических предпосылок для роспуска прямо сейчас нет. Но это не отменяет идеи о том, чтобы более жестко дисциплинировать депутатский корпус", - сказал Подоляк.

Он также уточнил, что ничего плохого в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям, нет. По словам Подоляка, это свидетельство того, что "в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп".

В нормальном парламенте адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, "независимо от их идеологий или ситуативной политической игры", считает советник Ермака.

"С другой стороны, в самой партии власти образовались некоторые группы, которые иногда тяготеют к шантажному типу диалога. По разным причинам. Что, конечно же, неправильно. Тем не менее пока нет ни малейших причин говорить о переформатировании коалиции. Ситуативные совместные голосования – это одно. Новая коалиция - это уже нечто совсем иное, требующее переформатирования того же Кабинета министров и многого прочего. Зачем?" - сказал РБК-Украина Подоляк.

В "Слуге народа" также скептически оценивают вероятность досрочных выборов парламента. На одной из недавних встреч на Банковой депутаты спросили о планах президента распустить Раду, говорится в материале.

"Он сказал, что это неразумно и то же самое, что самим себе выстрелить в ногу", - сказал изданию один из присутствовавших во время этой беседы.