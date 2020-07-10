Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС.

На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список в ближайший пересмотр.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".

"Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом", - отметил Кулеба.

Отметим, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должен быть равен или меньше 16 больных на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.