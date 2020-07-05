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События Сегодня, 15:0574
Усилить регион военными просит СНБО Херсонская ОГА

В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе.

Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua

Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины. По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.

"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта", - отметил Гусев.

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Теги: news, Новости, Украина, Херсон, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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