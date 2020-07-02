 

В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса

События Вчера, 23:4176
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса

В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса.

В этом списке - Украина.

Об этом пишет Delfi. 

Всего в список включили 63 страны, в которых за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.
Вернувшиеся из этих стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Также они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву. Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.

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Теги: news, новости, Украина, Литва, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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