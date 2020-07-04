Виктор Ляшко заявил что почти половина всех больных коронавирусом - молодые люди

В Украине 45% больных коронавирусом - это молодые люди.

Их возраст от 20 до 49 лет.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в своем Facebook.

Он отметил, что четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели и умершие).

"45% (24 379) от всех, у кого подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет", - написал Ляшко.

Он добавил, что наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях.