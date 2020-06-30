 

Игорный бизнес легализовала Рада

События Сегодня, 13:5146
Игорный бизнес легализовала Рада

Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Об этом сообщает РБК-Украина

За проект проголосовали 248 парламентариев.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Требования к игорному бизнесу и отелям

Согласно закону, наземные казино в Киеве могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров (для регионов требования по количеству номеров ниже). В столице в наземном казино можно размещать 10 игровых столов (среди них 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров и не менее 50 сотрудников.

Спортивные ставки (букмекерские конторы) могут размещаться в 3-, 4- или пятизвездочных отелях. Там должно быть не менее 50 номеров, минимальная площадь для приема ставок на спорт - 50 кв.м.

Залы игровых автоматов в Киеве смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях - в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале.

В законе прописано и создание специальных игорных зон, которые образуются постановлением Кабмина, если соответствуют таким требованиям: площадь отеля должна составлять более 10 тысяч квадратных метров, в игровой зоне работает более 200 сотрудников.

Как закон изменился ко второму чтению

Документ предусматривает создание в Украине по решению Кабинета министров Украины специальных территориальных игровых зон (не более пяти).

Создается Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Указано, что ставки в сети Интернет возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока, при этом запрещается принятие ставок электронными деньгами, принятие ставок в кредит, рассрочка платежа и тому подобное. Запрещается и принятие ставок в букмекерской деятельности на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором двух случайных чисел.

Закон запрещает организацию заведений, в которых предоставляется доступ к азартным играм в сети Интернет, что, как ожидается, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под Интернет-клубы.

В Украине создадут Государственную систему онлайн-мониторинга для фиксации каждой финансовой операции по принятию ставки, выплате выигрыша.

Закон определяет специальный статус уполномоченного органа - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В документе прописан порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения его членов, порядок принятия ими решений.

Расширен перечень оснований для лишения лицензии организаторов азартных игр, перечень правонарушений, за которые могут быть применены финансовые санкции (за использование игрового оборудования без лицензии, нефиксирование в госсистеме онлайн-мониторинга операций по принятию ставки, выплаты выигрыша.

Закон устанавливает исключительные основания для аннулирования лицензии, а выдачу и аннулирование лицензии одобряют не менее 2/3 голосов уполномоченного органа.

Подчеркнем, ко второму чтению убрали норму, которая не позволяла размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем 500 м к дошкольным учреждениям образования, школам, детским развлекательным центрам, хотя это положение было в первом чтении закона. Однако впоследствии нардепы вернули этот запрет.

Какие важные нормы исчезли из документа ко второму чтению

  • Игровые автоматы могут быть только в 5-ти звездочных отелях. Законом они разрешены в 3-х и 4-звездочных
  • Ограничение числа игровых автоматов в стране с учетом численности населения; эта норма была принята в первом чтении, но ее устранили ко второму
  • Игровые автоматы предлагали размещать в самых помещениях отелей, а не на их территории, однако эту норму не одобрили ко второму чтению.

На что обратило внимание НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции дало ранее ряд рекомендаций по закону. НАПК просило уточнить терминологию в законе и четко определить понятие "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

Также агентство рекомендовало определить исчерпывающий перечень видов хоздеятельности, которые подлежат лицензированию, а также четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем - выдача или наоборот).

Ведомство просило четко установить, на каком праве организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование (исключительно на праве собственности или на праве собственности или пользования).

В НАПК обратили внимание на необходимость определить количество голосов членов Уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7). Также следует прописать процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования.

Кроме того, отмечали в Нацагентстве, необходимо четко определить, что лицензия в понимании указанного закона - это право на осуществление вида хозяйственной деятельности, а следовательно она не может выдаваться на единицу игорного оборудования. В данном случае целесообразно вместо лицензии ввести разрешение на единицу игорного оборудования.

Также НАПК просило в законе прописать перечень оснований для признания, в том числе администрацией заведения, отдельных лиц "нежелательными" и раскрыть в документе содержание указанного понятия.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Игорный, Бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Внеочередные заседания для принятия закона об игорном бизнесе может проводить ВР
Внеочередные заседания для принятия закона об игорном бизнесе может проводить ВР
Вчера, 12:01
НАПК дало рекомендации к закону о легализации игорного бизнеса
НАПК дало рекомендации к закону о легализации игорного бизнеса
30-июн-2020, 15:04
На следующей неделе могут рассмотреть закон об игорном бизнесе
На следующей неделе могут рассмотреть закон об игорном бизнесе
23-июн-2020, 22:00
Коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе выявило НАПК
Коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе выявило НАПК
17-июн-2020, 22:16
Расширить перечень лиц подающих декларации могут в Украине на этой неделе
Расширить перечень лиц подающих декларации могут в Украине на этой неделе
15-июн-2020, 14:54

Последние новости

15:59
События
Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
15:57
События
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
15:53
Политика
Прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда не разрешила ВР
13:57
События
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
13:55
События
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
13:53
Экономика
2,3 млрд гривен в уставной капитал "Южмаша" для погашения долгов направила Рада
13:51
События
Игорный бизнес легализовала Рада
11:37
События
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
11:35
События
В Одесской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице
11:33
Политика
Перенести рассмотрение закона о языке обучения в школах может Рада
11:30
Политика
Рассмотрение закона о реформе СБУ в сентябре анонсировал Арахамия
11:26
События
Виктор Ляшко заявил что почти половина всех больных коронавирусом - молодые люди
11:17
События
Турцию пересмотреть превращение собора Святой Софии в мечеть призвали министры ЕС
11:14
Экономика
Резко повысил официальный курс доллара НБУ на 14 июля
11:09
Политика
Игорным бизнесом и отставкой Сытника сегодня займется Рада
09:27
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.07 (состоянием на 09:00)
09:04
События
Трамп заявил что "в России удивились бы своей статистике Covid-19, если бы делали столько тестов как США"
09:02
События
Взорвать в воздухе угрожали рейс лоукостера Ryanair Краков - Дублин
08:59
События
Задушила сына и вскрыла себе вены женщина в Харькове
Вчера, 2020-07-13
23:41
События
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.07 (состоянием на 09:00)2488
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.07 (состоянием на 09:00)2250
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.07 (состоянием на 09:00)1535
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса586
К выходу Украины из минских соглашений готовы у Путина411
Из-за новых требований к украинцам в "Борисполе" задержали рейс в Хорватию386
С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео364

Досуг

Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.
Вчера, 17:29215
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37162
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Ученные определи, что человек находится в спящем состоянии около трети жизни. В это время происходят рост, восстановление утраченных за день сил, даже выздоровление. Естественно, что правильно подобранное постельное белье должно быть безупречного качества
10-июл-2020, 12:16373
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламная кампания Google AdWords: настраивайте объявления эффективно! Узнайте о ключевых особенностях рекламы в Google и типах целей, которые можно поставить.
9-июл-2020, 18:36733
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями.
9-июл-2020, 18:35185
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
9-июл-2020, 14:56339

События

Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
Потеря заемщиками работы из-за кризиса приведет к росту задолженности
Сегодня, 15:5959
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
Предполагаемого виновника арестовали на два месяца
Сегодня, 15:5755
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
По месту его проживания правоохранители изъяли арсенал оружия
Сегодня, 13:5752
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
Сегодня самой популярной среди украинцев страной является Турция
Сегодня, 13:5572
Игорный бизнес легализовала Рада
Игорный бизнес легализовала Рада
Соответствующий закон парламент принял во втором чтении
Сегодня, 13:5147
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди
Сегодня, 11:3793
7 Днів