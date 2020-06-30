Игорный бизнес легализовала Рада

Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 248 парламентариев.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Требования к игорному бизнесу и отелям

Согласно закону, наземные казино в Киеве могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров (для регионов требования по количеству номеров ниже). В столице в наземном казино можно размещать 10 игровых столов (среди них 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров и не менее 50 сотрудников.

Спортивные ставки (букмекерские конторы) могут размещаться в 3-, 4- или пятизвездочных отелях. Там должно быть не менее 50 номеров, минимальная площадь для приема ставок на спорт - 50 кв.м.

Залы игровых автоматов в Киеве смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях - в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале.

В законе прописано и создание специальных игорных зон, которые образуются постановлением Кабмина, если соответствуют таким требованиям: площадь отеля должна составлять более 10 тысяч квадратных метров, в игровой зоне работает более 200 сотрудников.

Как закон изменился ко второму чтению

Документ предусматривает создание в Украине по решению Кабинета министров Украины специальных территориальных игровых зон (не более пяти).

Создается Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Указано, что ставки в сети Интернет возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока, при этом запрещается принятие ставок электронными деньгами, принятие ставок в кредит, рассрочка платежа и тому подобное. Запрещается и принятие ставок в букмекерской деятельности на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором двух случайных чисел.

Закон запрещает организацию заведений, в которых предоставляется доступ к азартным играм в сети Интернет, что, как ожидается, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под Интернет-клубы.

В Украине создадут Государственную систему онлайн-мониторинга для фиксации каждой финансовой операции по принятию ставки, выплате выигрыша.

Закон определяет специальный статус уполномоченного органа - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В документе прописан порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения его членов, порядок принятия ими решений.

Расширен перечень оснований для лишения лицензии организаторов азартных игр, перечень правонарушений, за которые могут быть применены финансовые санкции (за использование игрового оборудования без лицензии, нефиксирование в госсистеме онлайн-мониторинга операций по принятию ставки, выплаты выигрыша.

Закон устанавливает исключительные основания для аннулирования лицензии, а выдачу и аннулирование лицензии одобряют не менее 2/3 голосов уполномоченного органа.

Подчеркнем, ко второму чтению убрали норму, которая не позволяла размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем 500 м к дошкольным учреждениям образования, школам, детским развлекательным центрам, хотя это положение было в первом чтении закона. Однако впоследствии нардепы вернули этот запрет.

Какие важные нормы исчезли из документа ко второму чтению

Игровые автоматы могут быть только в 5-ти звездочных отелях. Законом они разрешены в 3-х и 4-звездочных

Ограничение числа игровых автоматов в стране с учетом численности населения; эта норма была принята в первом чтении, но ее устранили ко второму

Игровые автоматы предлагали размещать в самых помещениях отелей, а не на их территории, однако эту норму не одобрили ко второму чтению.

На что обратило внимание НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции дало ранее ряд рекомендаций по закону. НАПК просило уточнить терминологию в законе и четко определить понятие "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

Также агентство рекомендовало определить исчерпывающий перечень видов хоздеятельности, которые подлежат лицензированию, а также четко определить последовательность действий для получения лицензии и оплаты ее стоимости (сначала оплата, а затем - выдача или наоборот).

Ведомство просило четко установить, на каком праве организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование (исключительно на праве собственности или на праве собственности или пользования).

В НАПК обратили внимание на необходимость определить количество голосов членов Уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7). Также следует прописать процедуру обжалования решения уполномоченного органа субъектами хозяйствования.

Кроме того, отмечали в Нацагентстве, необходимо четко определить, что лицензия в понимании указанного закона - это право на осуществление вида хозяйственной деятельности, а следовательно она не может выдаваться на единицу игорного оборудования. В данном случае целесообразно вместо лицензии ввести разрешение на единицу игорного оборудования.

Также НАПК просило в законе прописать перечень оснований для признания, в том числе администрацией заведения, отдельных лиц "нежелательными" и раскрыть в документе содержание указанного понятия.