Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие, по состоянию на сегодня, условия для путешествий в ряд стран мира.

Самыми популярными для украинцев сегодня являются Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Турция



Въезд и возвращение без ограничений.



Египет



Въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.



Албания



Въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.



Хорватия



Въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. Возврат - без ограничений.

Черногория



Въезд - без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.



Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.