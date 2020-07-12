Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям

В Бердянске в одном из районов пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые в то время находились во дворе.

По месту его проживания правоохранители изъяли арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительно установленной информацией, 48-летнему мужчине не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать. Злоумышленник начал стрелять из травматического пистолета в сторону несовершеннолетних.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла из квартиры мужчины пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Берета", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД5, 4 подствольные снаряды, противопехотную и сигнальную мину, 2 гранаты свето шумового и дымового действия.