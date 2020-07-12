Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест подозреваемого в совершении ДТП с четырьмя жертвами.

Антона Желепу взяли под стражу сроком на два месяца.

Соответствующее решение вынес следственный судья.

Согласно решению суда, подозреваемому назначена мера пресечения в виде ареста без права выход под залог. Желепа пробудет под стражей как минимум до 9 сентября, решение может быть обжаловано.

Отметим, вчера ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП под Киевом произошло 12 июля, в результате него погибли четыре человека, в том числе двое детей.

На Столичном шоссе автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте происшествия погибли двое взрослых и ребенок, еще один умер в больнице. Предполагаемый виновник на момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.