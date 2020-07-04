Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ

Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования.

Однако для банков это не критично.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы ожидаем, что по потребкредитам будет NPL, так как кто-то лишился работы и ему просто нечем платить", - сказала она.

При этом Рожкова отметила, что потребкредитование - сам по себе бизнес высокомаржинальный, в него закладываются более высокие потери изначально, поэтому, там более высокая ставка доходности.

"С этим надо будет смириться, признать эти NPL и, если нужно будет, сформировать резервы. Так что у банков, которые занимаются исключительно потребкредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть", - добавила она.

По ее словам, у банков, у которых устойчивая бизнес-модель, есть и потребкредиты, и корпоративные, "у них, думаю, будет все нормально".