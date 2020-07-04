 

Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ

События Сегодня, 15:5958
Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ

Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования.

Однако для банков это не критично.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина

"Конечно, мы ожидаем, что по потребкредитам будет NPL, так как кто-то лишился работы и ему просто нечем платить", - сказала она.

При этом Рожкова отметила, что потребкредитование - сам по себе бизнес высокомаржинальный, в него закладываются более высокие потери изначально, поэтому, там более высокая ставка доходности.

"С этим надо будет смириться, признать эти NPL и, если нужно будет, сформировать резервы. Так что у банков, которые занимаются исключительно потребкредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть", - добавила она.

По ее словам, у банков, у которых устойчивая бизнес-модель, есть и потребкредиты, и корпоративные, "у них, думаю, будет все нормально".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рост, задолженности, потребительские, кредиты, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Шорт-лист кандидатов на главу НБУ уже сформирован - заявил Шмыгаль
Шорт-лист кандидатов на главу НБУ уже сформирован - заявил Шмыгаль
4-июл-2020, 10:25
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
3-июн-2020, 16:56
Кандидатуры новых министров уже на этой неделе Шмыгаль может подать в Раду
Кандидатуры новых министров уже на этой неделе Шмыгаль может подать в Раду
3-июн-2020, 12:17
За сохранение санкций против России выступила Меркель
За сохранение санкций против России выступила Меркель
27-мая-2020, 22:54
Cитуацию на валютном рынке после карантина спрогнозировал глава НБУ
Cитуацию на валютном рынке после карантина спрогнозировал глава НБУ
16-мая-2020, 14:21

Последние новости

15:59
События
Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
15:57
События
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
15:53
Политика
Прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда не разрешила ВР
13:57
События
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
13:55
События
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
13:53
Экономика
2,3 млрд гривен в уставной капитал "Южмаша" для погашения долгов направила Рада
13:51
События
Игорный бизнес легализовала Рада
11:37
События
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
11:35
События
В Одесской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице
11:33
Политика
Перенести рассмотрение закона о языке обучения в школах может Рада
11:30
Политика
Рассмотрение закона о реформе СБУ в сентябре анонсировал Арахамия
11:26
События
Виктор Ляшко заявил что почти половина всех больных коронавирусом - молодые люди
11:17
События
Турцию пересмотреть превращение собора Святой Софии в мечеть призвали министры ЕС
11:14
Экономика
Резко повысил официальный курс доллара НБУ на 14 июля
11:09
Политика
Игорным бизнесом и отставкой Сытника сегодня займется Рада
09:27
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.07 (состоянием на 09:00)
09:04
События
Трамп заявил что "в России удивились бы своей статистике Covid-19, если бы делали столько тестов как США"
09:02
События
Взорвать в воздухе угрожали рейс лоукостера Ryanair Краков - Дублин
08:59
События
Задушила сына и вскрыла себе вены женщина в Харькове
Вчера, 2020-07-13
23:41
События
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.07 (состоянием на 09:00)2488
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.07 (состоянием на 09:00)2250
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.07 (состоянием на 09:00)1535
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса586
К выходу Украины из минских соглашений готовы у Путина411
Из-за новых требований к украинцам в "Борисполе" задержали рейс в Хорватию386
С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео364

Досуг

Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.
Вчера, 17:29215
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37162
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Ученные определи, что человек находится в спящем состоянии около трети жизни. В это время происходят рост, восстановление утраченных за день сил, даже выздоровление. Естественно, что правильно подобранное постельное белье должно быть безупречного качества
10-июл-2020, 12:16373
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламная кампания Google AdWords: настраивайте объявления эффективно! Узнайте о ключевых особенностях рекламы в Google и типах целей, которые можно поставить.
9-июл-2020, 18:36733
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями.
9-июл-2020, 18:35185
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
9-июл-2020, 14:56339

События

Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
Рост неплатежей по потребительским кредитам прогнозируют в НБУ
Потеря заемщиками работы из-за кризиса приведет к росту задолженности
Сегодня, 15:5960
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
Взяли под стражу задержанного за пьяное ДТП под Киевом
Предполагаемого виновника арестовали на два месяца
Сегодня, 15:5756
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
Пьяный мужчина в Бердянске устроил стрельбу по детям
По месту его проживания правоохранители изъяли арсенал оружия
Сегодня, 13:5753
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
Были названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
Сегодня самой популярной среди украинцев страной является Турция
Сегодня, 13:5573
Игорный бизнес легализовала Рада
Игорный бизнес легализовала Рада
Соответствующий закон парламент принял во втором чтении
Сегодня, 13:5147
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
Штормовое предупреждение объявили в центре Украины
В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди
Сегодня, 11:3793
7 Днів