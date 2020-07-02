Фигуранта дела о "пленках Ермака" задержала СБУ

Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Штанько, который записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента Андрея Ермака.

В конце марта разгорелся скандал из-за возможных взяток за назначения на высокие должности.

Информацию о задержании Штанько подтвердили источники РБК-Украина.

По словам источника, Штанько задержан по подозрению в мошенничестве. Его задержали на "горячем" при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества. Других деталей операции пока нет.

Напомним, в конце марта разгорелся скандал после того, как нардеп Гео Лерос обнародовал записи разговоров с Денисом Ермаком; на них он якобы обсуждал взятки за содействие в назначении на высокие должности.

В апреле Служба безопасности Украины открыла дело по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака, а в июне Национальное антикоррупционное бюро обязали начать расследование в отношении него и возможных схем.

Как заявляли Дмитрий Штанько и еще один фигурант Сергей Шумский, они будучи посредниками собрали для Ермака до 100 тыс. долларов, а деньги якобы предназначались в том числе нынешнему главе Офиса президента.

По их словам, кандидаты, которые хотели занять высоки должности, подавали через них проекты, чтобы войти в новую команду. При этом нужно было внести деньги за экспертизу проектов и якобы в качестве подтверждения "серьезных намерений" бороться за него. Денис Ермак и его брат Андрей отрицали причастность к этим схемам.