Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 14 июля 2020 - 55 607 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 836 новых случаев за сутки.

Умерло 1427 человек (+15 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 28131 (+977).

До сих пор болеют: 26049 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 7425 человек инфицированы за все время (+171 новый лабораторно подтвержден випадкок в сутки).

2. Киев - 6497 (+147).

3. Черновицкая область - 5208 (24).

4. Ровенская область - 4782 (+42).

5. Закарпатская область - 4112 (+57).

6. Ивано-Франковская область - 3178 (+51).

7. Киевская область - 3128 (+38).

8. Волынская область - 3117 (+37).

9. Харьковская область - 2787 (+64).

10. Одесская область - 2314 (+56).

11. Тернопольская область - 2292 (+16).

12. Винницкая область - 2194 (+46).

13. Житомирская область - 1550 (8).

14. Днепропетровская область - 1155 (+9).

15. Хмельницкая область - 922 (+13).

16. Черкасская область - 771 (+16).

17. Донецкая область - 767 (2).

18. Кировоградская область - 674 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано: вторые сутки.

19. Запорожская область - 631 (+9).

20. Черниговская область - 624 (+12).

21. Николаевская область - 494 (7).

22. Сумская область - 346 (+5).

23. Полтавская область - 337 (3).

24. Херсонская область - 205 (1).

25. Луганская область - 97 (2).