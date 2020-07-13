Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 14 июля 2020 - 55 607 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 836 новых случаев за сутки.
Умерло 1427 человек (+15 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 28131 (+977).
До сих пор болеют: 26049 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 7425 человек инфицированы за все время (+171 новый лабораторно подтвержден випадкок в сутки).
2. Киев - 6497 (+147).
3. Черновицкая область - 5208 (24).
4. Ровенская область - 4782 (+42).
5. Закарпатская область - 4112 (+57).
6. Ивано-Франковская область - 3178 (+51).
7. Киевская область - 3128 (+38).
8. Волынская область - 3117 (+37).
9. Харьковская область - 2787 (+64).
10. Одесская область - 2314 (+56).
11. Тернопольская область - 2292 (+16).
12. Винницкая область - 2194 (+46).
13. Житомирская область - 1550 (8).
14. Днепропетровская область - 1155 (+9).
15. Хмельницкая область - 922 (+13).
16. Черкасская область - 771 (+16).
17. Донецкая область - 767 (2).
18. Кировоградская область - 674 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано: вторые сутки.
19. Запорожская область - 631 (+9).
20. Черниговская область - 624 (+12).
21. Николаевская область - 494 (7).
22. Сумская область - 346 (+5).
23. Полтавская область - 337 (3).
24. Херсонская область - 205 (1).
25. Луганская область - 97 (2).