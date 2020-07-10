В Украину сумели вернуть картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро, украденную немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны (1941-1945).

Тогда ее похитили из запасников киевского музея Ханенко, а затем она оказалась в частной коллекции в США.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на странице в Facebook во вторник, 14 июля. Он пригласил всех желающих посетить музей Ханенко и увидеть шедевр воочию.

"Хоть эта история грустная, но со счастливым концом. В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. Через 60 лет" Влюбленную пару "выставили на продажу, но по требованию владельцев - музея Ханенко (Киев) - продажу картины остановили", - говорится в опубликованном сообщении.

Картину передали в Украину правоохранительные органы США.